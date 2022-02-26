連假首日高雄國道18起小事故 車潮估下午4時再現

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）228連假首日車流湧現，但高雄國道中午前共發生18件小追撞事故，國3、國10近午因而造成短暫壅塞，目前已處理完成，時速約都在80公里以上，預期下午4時會再出現車潮。

交通部高速公路局南區養護工程分局今天下午接受中央社記者電訪表示，國道3號中寮隧道南下路段上午疑因未保持安全車距發生追撞事故，導致田寮到燕巢路段壅塞；另國道10號東向15.9公里處也有發生追撞，一度造成車流回堵，目前皆已排除。

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南區養護工程分局表示，高雄國道統計至中午共發生18起小事故，幸都未釀人員傷亡；中午用餐時間車流已短暫舒緩，目前包括國1、國3、國10車流順暢，車速也幾乎都保持在80公里以上，預估在下午4時後會再有車潮湧現，也請用路人小心行車。

南區養護工程分局也提醒，連假出遊車潮多，用路人進入隧道前應保持安全距離開大燈，進入服務區也希望民眾遵守防疫規定戴口罩，或多加利用1968App掌握即時路況。（編輯：謝雅竹）1110226