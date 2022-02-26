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屏東日本友好感謝祭 北海道空運企鵝雪人來台

2022/2/26 18:08
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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）「屏東‧日本友好感謝祭」228連假在屏東勝利星村登場，靜岡縣直送100箱靜岡蜜柑到現場、北海道旭川市特別空運企鵝雪人來台，讓國境之南民眾體驗雪國風情。

日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史致詞表示，2020年因新冠肺炎COVID-19（2019冠狀病毒疾病）襲擊全世界，日本發生醫療物資不足時，屏東提供很多口罩與醫療物資給日本政府，為報答恩情，去年在日本販賣台灣鳳梨活動中，屏東的鳳梨深受日本民眾喜愛。

古田清史提及，日本跟台灣互相有困難時，是最支持對方的朋友，產生良好的循環，雖然疫情下無法往來見面，反而加深彼此的友情。

屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，台灣民眾每年有近500萬人次造訪日本，是民眾出國首選，目前因疫情文化交流、交通觀光都受阻，但可以透過「屏東‧日本友好感謝祭」，也能感受精彩日本好吃好玩的地方。

「屏東‧日本友好感謝祭」由屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所共同舉辦，超過40個日本縣市及日系企業參展，除了布置美景打卡牆，讓大家有如置身日本。

為了讓民眾體驗雪國風情，在旭川市展區提供北海道的白雪，下午4時至6時，每隔1小時會有1場的雪人DIY體驗活動。（編輯：郭諭儒）1110226

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