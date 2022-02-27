國道13路段易壅塞 估國5行車時間平日5至7倍

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）今天是228和平紀念日連續假期第2天，高速公路局預估國道13處路段易壅塞，其中國道5號南向行車時間為平日5倍、北向行車時間為平日7倍。

高公局預估今天全天國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，國5最塞，南向行車時間約平日5倍、北向行車時間約平日7倍。

高公局指出，國道13處易塞車時段、路段及與平日相比行車時間如下：

一、國道1號：南向上午8時至中午12時，楊梅-新竹（5倍）；上午10時至中午12時，彰化系統-埔鹽系統（3倍）。北向下午2時至晚間8時，西螺-埔鹽系統（4倍）；下午4時至晚間9時，苗栗-湖口（4倍）；上午10時至中午12時，圓山-大華系統（4倍）。

二、國道3號：南向上午9時至中午12時，土城-關西（4倍）；上午10時至中午12時，快官-霧峰系統（4倍）；北向下午4時至晚間8時，竹山-中興、草屯-霧峰（3倍）；下午4時至晚間8時，關西-大溪（4倍）。

三、國道5號：南向上午6時至下午3時南港系統-頭城（5倍）；北向上午11時至深夜12時，宜蘭-坪林（7倍）。

四、國道6號：西向下午4時至晚間7時，舊正-霧峰系統（3倍）。

根據高公局上午8時路況資訊顯示，國1南向湖口及新竹路段車流量最大，車速在60公里以下，國5南向南港至頭城車流也漸增加，車速仍可達60公里以上。

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高公局今天實施的國道疏導措施，包括：國5南港系統南向入口高乘載管制（上午6時至中午12時），國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制（下午2時至晚間9時）。

還有中午12時前封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口，上午7時至晚間12時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口，另採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。（編輯：張雅淨）1110227