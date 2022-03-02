一個月開2次頭獎 苗栗縣興煥投注站：地形聚財

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣公館鄉興煥投注站農曆年初一開出大樂透頭獎、獎金新台幣2.15億元，昨晚又開出1.7億頭獎，相隔不到30天；業者今天鳴放鞭炮慶祝表示，地理位置特殊才能破紀錄再中獎。

興煥投注站業者林桂嬌接受媒體聯訪指出，今年農曆春節初一、虎年第一天開出的大樂透頭獎2.15億，由一注獨得，想不到昨晚再度開出大樂透頭獎，獎金達新台幣1.7億元，同樣也是一注獨得。

興煥投注站18年前也曾開出大樂透頭獎，獎金高達8.25億元，1人獨得，20年來開過至少10次頭獎。業者統計，從今年農曆大年初一以來，已開出5個大獎，包括2次春節100萬大紅包、1次500萬刮刮樂以及2次大樂透頭獎，可說是創紀錄。

林桂嬌表示，投注站位於「風水寶地」，背後有在地信仰中心五穀宮依靠，一旁又有後龍溪水流下，來到投注站形成「蝦簍」地形、只進不出，象徵錢財匯聚，才能一直開出頭獎。

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附近居民得知興煥又開出頭獎，直呼「真的很旺」，經常看到人潮排隊購買彩券，可能是五穀宮廟的神明保佑；不過也有在地民眾表示，已經買十幾年了，沒中過大獎，但還是會持續購買，試手氣也做公益。

林桂嬌指出，依照以往經驗，採用包牌的方式似乎比較容易中獎，不過最近2次大樂透頭獎中獎人，尚未與投注站連繫，因此不確定中獎人是當地民眾還是外地遊客；中獎消息一傳出，店門口馬上又擠滿購買彩券的人龍，大家希望自己能成為下個幸運兒。（編輯：方沛清）1110302