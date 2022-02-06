狗來富 大黑狗跟隨屏東婦人刮中100萬元

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（中央社記者蘇思云台北6日電）農曆春節，不少人都會買彩券試手氣，台彩表示，屏東縣投注站裡有隻大黑狗一直在一名婦人身邊，後來婦人隨手挑了一張2000萬超級紅包並特地走到大黑狗旁邊刮，沒想到幸運刮中百萬獎金。

台灣彩券公司表示，根據位於屏東縣的山本億彩券行人員描述，刮中大獎的是位50多歲的婦人，當天來到店裡說要與家人和朋友集資買「2000萬超級紅包」，當時投注站裡有隻大黑狗一直在婦人旁邊，婦人好奇問店員才知道這隻大黑狗並不是店裡養的，最近這幾天一直待在店裡不肯走。

旁邊的客人聽到後說：「狗帶財，該不會這家要開大獎了吧！」婦人聽到後，隨手挑了一張「2000萬超級紅包」並特地走到大黑狗旁邊刮，沒想到真的幸運刮中百萬獎金。

投注站曾小姐也開心表示，黑狗帶來的好運不只如此，當天晚上店裡還開出大樂透春節大紅包一注100萬元獎金，一天內就開出2個百萬大獎。

另外一位中獎人是年約30歲的男性，根據位於新北市的天將彩券行人員描述，該名男性當天帶家人到投注站買「2000萬超級紅包」，投注站門口供奉媽祖，中獎人誠心膜拜希望能中大獎。

中獎人先給媽媽買一張「2000萬超級紅包」刮中1萬元，再買3張給3個小孩玩，其中一張竟然就刮中了100萬。中獎人心懷感恩地說：「一定是媽祖要賜福給這3個小孩，做為3個小孩的教育基金。」

根據台彩資訊，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元有5個，二獎「200萬元+BMW休旅車」有9個，三獎100萬元共有650個。統計至2月4日止，已刮出2個頭獎、4個二獎、168個三獎。（編輯：趙蔚蘭）1110206