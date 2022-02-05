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夢見4隻蝴蝶 夫妻連中4張刮出百萬獎

2022/2/5 10:23（2/5 10:51 更新）
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一對40多歲夫妻，前一晚夢見4隻蝴蝶在天上飛舞，至彩券行買了4張「2000萬超級紅包」連連中獎。（中央社檔案照片）
一對40多歲夫妻，前一晚夢見4隻蝴蝶在天上飛舞，至彩券行買了4張「2000萬超級紅包」連連中獎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北5日電）財神爺降臨，好運徵兆會出現，根據彩券行描述，一對40多歲夫妻，前一晚夢見4隻蝴蝶在天上飛舞，至彩券行買了4張「2000萬超級紅包」連連中獎，最後一張更刮出百萬大獎。

位於新北市蘆洲區的富力發彩券行描述，有一對40多歲夫妻進店裡，太太表示昨晚夢見4隻蝴蝶在天上飛舞，進門時看見彩券行輕鋼架上也停了一隻蝴蝶，「難道是好運的徵兆？」

彩券行朱小姐指出，自己昨晚也夢到一尾七彩蛇在腳下不停轉圈。隨後該名太太買了4張「2000萬超級紅包」，第1張刮中1萬元、第2、3張都刮中5000元，第4張刮出100萬元。

這位太太開心指出，「4隻蝴蝶就是4張刮刮樂，七彩蛇轉很多圈就是投注站開出大獎，看來夢裡的徵兆都會實現。」

位在台北市南港區的展勝彩券行表示，有名50多歲的婦人來店裡隨手挑了一張「2000萬超級紅包」回家，沒多久有位年輕小姐緊張地來投注站，「可不可以幫我確認這一張是不是中了100萬元，是我媽媽稍早過來買的。」店家協助對獎，果真刮中100萬元大獎。

彩券行唐先生事前也看見「好運徵兆」，他表示，早上看到一隻黑身白翅膀的鳥在店門口跳來跳去，平常在路上看到，一下子就飛走，當天在投注站門口逗留原來是要送財，讓店裡刮出百萬大獎。

台灣彩券指出，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元；至2月3日為止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、160個100萬元。（編輯：張良知）1110205

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