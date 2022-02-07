更多編輯台推薦新聞：
「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了
國際

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報2/7
首頁 / 生活

虎斑貓招好運？年輕男子刮出百萬獎

2022/2/7 09:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）一名年輕男子買刮刮樂刮出百萬獎，彩券行指出，店裡虎斑貓「招財」會在客人上門時湊過去讓人摸摸牠，今年恰好為虎年，相信這是虎斑貓帶來的好運。

台北市南港區「旺日日公益彩券行」說，一名年輕男子來店內買了幾張刮刮樂回家刮，其中一張「2000萬超級紅包」刮中一百萬元，中獎人趕緊回店裡報喜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

投注站王小姐表示，應是店裡養的虎斑貓「招財」帶來好運，虎貓本一家，今年恰巧是虎年，每當有客人上門買彩券，「招財」就會湊過去讓人摸摸牠，讓客人都很驚喜，感覺帶福氣又帶財，甚至有客人會在「招財」頭上繞3圈，把「招財」當成金虎年的財神爺。

台彩指出，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元；統計至2月5日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、179個100萬元。（編輯：楊蘭軒）1110207

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族