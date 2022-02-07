虎斑貓招好運？年輕男子刮出百萬獎

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（中央社記者謝方娪台北7日電）一名年輕男子買刮刮樂刮出百萬獎，彩券行指出，店裡虎斑貓「招財」會在客人上門時湊過去讓人摸摸牠，今年恰好為虎年，相信這是虎斑貓帶來的好運。

台北市南港區「旺日日公益彩券行」說，一名年輕男子來店內買了幾張刮刮樂回家刮，其中一張「2000萬超級紅包」刮中一百萬元，中獎人趕緊回店裡報喜。

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投注站王小姐表示，應是店裡養的虎斑貓「招財」帶來好運，虎貓本一家，今年恰巧是虎年，每當有客人上門買彩券，「招財」就會湊過去讓人摸摸牠，讓客人都很驚喜，感覺帶福氣又帶財，甚至有客人會在「招財」頭上繞3圈，把「招財」當成金虎年的財神爺。

台彩指出，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元；統計至2月5日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、179個100萬元。（編輯：楊蘭軒）1110207