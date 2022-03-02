台南一中迎百年慶 李秉穎等12校友獲傑出成就獎

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（中央社記者張榮祥台南2日電）國立台南一中4月16日將迎接創校百年校慶，校方今天公布第15屆「校友傑出成就獎」，共有12名校友獲獎。

台南一中校友傑出成就獎民國84年開辦，截至去年已辦理14屆，共選出151名傑出校友。第1屆至第14屆校友傑出成就獎由台南市台南一中校友總會主辦，今年適逢百年校慶，首次由學校主辦。

台南一中第15屆校友傑出成就獎12名得主如下：建科技類獲獎者：李順欽，擔任台灣中油公司總經理兼代董事長，打造低碳營運，追求永續發展，任內拓展探勘合作，掌握自主油源，帶領台灣中油整合煉化資源，開發高值產品，擴大品牌價值，活絡多方經營。

鄭賢隆，現任環天世通集團董事長，曾打造台灣呼叫器通信王國，開發GPS模組及應用，並持續拓展人工智慧新技術，推動智慧城市物聯網。

學術教育類獲獎者：李弘祺，蜚聲國際的著名學者，擁有卓越文史學術成就，也是公共知識分子楷模與通識教育推廣舵手。

鄭明輝，現任林口長庚紀念醫院整形外科系教授，研發創新醫療技術，也是國際顯微重建外科權威，更是具世界級影響力的科學家。

社會服務類獲獎者：李秉穎，台灣大學醫學院副教授，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫國家隊的標竿人物，致力於創新醫學教學，也是國內疫苗接種推手與傳染病防治專家。

藝文體育類：葉世宗，現任葉世宗建築師事務所主持人，開創太陽能光電建築新紀元，發掘本土鋼構建築樸拙之巧，同時建立舊建築再利用永續典範，致力於建築美學教育推廣。

專業服務類：余忠仁，現任國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院院長，他為台大醫院建置醫療整合資料庫，整合大新竹醫學中心，建立醫療永續經營策略，提升台灣醫學國際聲譽。

沈孟儒，現任成大醫院院長，也是醫學、生理、藥理兼具的醫師科學家，帶領成大醫院建立科技、工程、醫學融合一體的防疫網，打造成功照護民眾幸福健康的醫療聯盟，結合科技醫療，推動無牆化老人智慧醫院。

企業經營類：陳其宏，擔任佳世達科技股份有限公司董事長暨執行長，建構創新大艦隊資源共享模式，實踐幸福企業與永續經營，打造世界頂尖資訊電子企業，組織醫療艦隊推動產業轉型。

蔡登俊，現任超捷集團董事長，打造國際物流王國，培育物流產業人才，長期落實企業社會責任，關懷本土公益活動。

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綜合類：湯銘哲，現任國立成功大學醫學院生理所特聘教授，長期培育跨領域創意領袖人才，推動國際細胞生物力學研究，在醫學、生物學研究成果卓著，更推動技術移轉，拓展新創生技應用。

吳榮彬，現任恒耀關係企業董事長，打造出全球前5名汽車扣件大廠，長期回饋母校故鄉，獎勵學子上進，致力於經典推廣，轉化出新時代意義，不斷創新企業經營與科技研發。（編輯：戴光育）1110302