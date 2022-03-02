徐國勇：外來人士諮詢熱線改碼1990 提供7國語言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

內政部2日舉行「外來人士在台生活諮詢服務熱線改碼」啟用典禮。內政部長徐國勇說，現階段提供7國語言服務，希望在台的新住民能享受便利、友善的環境。中央社記者陳俊華攝 111年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北2日電）內政部長徐國勇今天宣布，即日起外來人士在台生活諮詢熱線改為1990，6月底前將與現行的0800專線並用；熱線提供7國語言，中英日語更是24小時服務，盼新住民能享受友善、便利的環境。

內政部從94年起設置「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024111」，為便利記憶及運用熱線，內政部開通「1990馬上幫您」熱線，即日起到6月30日維持兩個號碼雙軌制，7月1日起統一由「1990」熱線服務。

內政部下午舉行「外來人士在台生活諮詢服務熱線改碼」啟用典禮。徐國勇致詞時表示，他過去擔任行政院發言人時，歐洲商會朋友提到，移民署服務電話不好記、車子不會禮讓行人等問題，他都放在心裡。

徐國勇說，他接任內政部長後，第一件事就是要求交通警察，取締不禮讓行人的車輛；服務專線部分，要感謝中華電信協助改為1990，未來請移民署多向在台的新住民宣傳，也讓外國朋友一下飛機就能知道有這個專線。

徐國勇指出，熱線現階段提供7國語言服務，中、英、日語有24小時服務，至於泰國、越南、印尼、柬埔寨語暫時只有上班時間提供服務，等人力充足後，就會延長服務時間。希望在台的新住民能享受便利、友善的環境，把台灣當自己的家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

出席記者會的泰國貿易經濟辦事處代理代表馬化欣表示，身為在台的外國人，聽到熱線號碼變成簡短數字，的確是好的措施，除了中英日語還有東南亞語言，讓他感到驚訝；辦公室每天都會接到泰國民眾來電詢問台灣當地政策，有熱線後就可直接提供電話號碼，讓他們得到更詳確的資訊。

歐洲在台商務協會執行長何飛逸說，台灣生育率真的很低，還有人口老化的問題，如果要吸引外國人來台，讓他們可以過更方便的生活，真的很重要。謝謝內政部選這麼方便的號碼，「我真的不會忘記，1990是我來台的那年」。（編輯：林興盟）1110302