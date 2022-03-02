大彰化離岸風電2環差案過關 承諾觀測海洋爬蟲類

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（中央社記者張雄風台北2日電）環評大會今天審查大彰化2離岸風電環差案，皆為風機大型化、增加裝置容量。開發單位強調案場對綠蠵龜並無顯著影響，但也承諾風機水下攝影時觀測是否有保育海洋爬蟲類出沒。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第414次會議，針對「大彰化西北離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告」及「大彰化西南離岸風力發電計畫第二次環境影響差異分析報告」等2案合併審查。

開發單位表示，本次主要變更西南風場第2階段工程海域輸電線路規劃及西北風場風機大型化，裝置容量由原訂11MW變更為16MW，減少風機實設數量；另外水下基礎建設增列管架式負壓沉箱基礎，不須大型打樁設備機具，也幾乎沒有水下噪音，可減少海上施工時間。

環評委員在初審會議中提到，在歐洲風場因為緯度高，不太會有海龜出沒的情形，希望開發單位針對綠蠵龜南北向洄游，評估納入海洋爬蟲類監測計畫，並提出保育對策。

開發單位說明，台灣海域常見的保育類海洋爬蟲類主要為綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜，參考海保署研究報告，經估算風場與綠蠵龜洄游路徑的最近距離達10公里以上，初步評估本風場開發對綠蠵龜應無明顯影響。

開發單位也承諾，將於執行鯨豚調查、風機水下攝影觀測時，一併觀測是否有海洋爬蟲類出沒。

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環委在釐清負壓沉箱抽水的操作方式、風機間距、水下噪音等疑問，經閉門會議討論後，本案建議補充修正後通過大會審查。

「大彰化西北離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「大彰化西南離岸風力發電計畫環境影響說明書」經環保署於107年3月23日公告審查通過；此2變更案主要為增加風機裝置容量，於去年送環差案進環保署，經同年10月、12月2次初審會議後，今天通過大會審查。（編輯：陳政偉）1110302