更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

大彰化離岸風電2環差案過關 承諾觀測海洋爬蟲類

2022/3/2 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）環評大會今天審查大彰化2離岸風電環差案，皆為風機大型化、增加裝置容量。開發單位強調案場對綠蠵龜並無顯著影響，但也承諾風機水下攝影時觀測是否有保育海洋爬蟲類出沒。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第414次會議，針對「大彰化西北離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告」及「大彰化西南離岸風力發電計畫第二次環境影響差異分析報告」等2案合併審查。

開發單位表示，本次主要變更西南風場第2階段工程海域輸電線路規劃及西北風場風機大型化，裝置容量由原訂11MW變更為16MW，減少風機實設數量；另外水下基礎建設增列管架式負壓沉箱基礎，不須大型打樁設備機具，也幾乎沒有水下噪音，可減少海上施工時間。

環評委員在初審會議中提到，在歐洲風場因為緯度高，不太會有海龜出沒的情形，希望開發單位針對綠蠵龜南北向洄游，評估納入海洋爬蟲類監測計畫，並提出保育對策。

開發單位說明，台灣海域常見的保育類海洋爬蟲類主要為綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜，參考海保署研究報告，經估算風場與綠蠵龜洄游路徑的最近距離達10公里以上，初步評估本風場開發對綠蠵龜應無明顯影響。

開發單位也承諾，將於執行鯨豚調查、風機水下攝影觀測時，一併觀測是否有海洋爬蟲類出沒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環委在釐清負壓沉箱抽水的操作方式、風機間距、水下噪音等疑問，經閉門會議討論後，本案建議補充修正後通過大會審查。

「大彰化西北離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「大彰化西南離岸風力發電計畫環境影響說明書」經環保署於107年3月23日公告審查通過；此2變更案主要為增加風機裝置容量，於去年送環差案進環保署，經同年10月、12月2次初審會議後，今天通過大會審查。（編輯：陳政偉）1110302

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族