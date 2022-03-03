苗栗8萬餘戶停電 遍及12鄉鎮市

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21電）全台今天上午大停電，苗栗縣境內總共12鄉鎮市、約8萬1千多戶也突然停電，其中包含竹南1家診所以及後龍高鐵站周邊路口號誌也失靈，民眾大感不便。

台電苗栗區營業處發布文字訊息說明，上午9時16分因低頻保護電驛動作，包含苗栗市、竹南鎮、頭份市、造橋鄉、公館鄉、南庒鄉、後龍鎮、銅鑼鄉、苑裡鎮、西湖鄉、三灣鄉、通霄鎮以及台中市日南相關鄉鎮市，共計81049戶停電。

前往竹南診所的民眾表示，原本在5樓看診，突然一片漆黑，電梯也無法運作，只能摸黑沿著樓梯慢慢走下樓，還扛著輪椅走到1樓，但由於停電導致電腦無法連線，病患全部擠在掛號繳費處，抱怨聲不斷。

後龍高鐵特定區周邊，也因為停電因素，部份路口號誌失靈，所幸並未造成交通意外，呼籲民眾在這段時間，經過路口應小心慢行，以確保安全。（編輯：卞金峰）1110303