雲嘉各1件電梯受困 斗六工業區啟動備用電

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雲林縣斗六市3日上午9時許突然停電，民眾靠著微弱的日光在早餐店內用餐。中央社記者姜宜菁攝 111年3月3日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）全台上午9時左右無預警紛傳停電，雲林縣消防局和嘉義市消防局接獲民眾報案，指稱轄內有民眾受困電梯內，已派遣人力救援脫困，斗六工業區和劍湖山世界啟動備用電。

雲林縣消防局今天上午9時許接獲北港鎮發生民眾受困電梯，消防人員在9時55分順利將電梯內的女子救出，檢視後無外傷，因此未送醫。

嘉義市消防局亦接獲1件民眾電梯受困案，已順利將民眾救出。

雲林科技大學和雲林縣北港朝天宮也是此次停電的受害者之一，雲林科技大學教務處指出，學生授課不受影響，朝天宮緊急啟用發電機因應。

雲林縣斗六市今早9時許突然停電，有消費者正在早餐店用餐，店家以為是自家的電力系統問題，看到左右鄰居和路口號誌停電，這才確認是台電問題，消費者則靠著微弱日光用餐。

南陽國小指出，三、四年級的近300名學生今天上午到劍湖山世界戶外教學，恰巧遇到全台大停電，家長電話湧入學校關心，現場領隊回報，劍湖山有發電系統，目前只有G5跟鬼屋等2項遊樂設施暫停，其餘都是可以正常使用，請家長不用擔心。（編輯：陳仁華）1110303

雲林縣斗六市、北港鎮等鄉鎮3日上午9時許陸續無預警跳電，部分路口號誌燈受影響。中央社記者姜宜菁攝 111年3月3日