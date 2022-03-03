高雄全區停電37件受困電梯案 警方動員維護交通

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全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台南、高雄更全區停電，高雄市警察局已通知所有員警、義交前往各大路口指揮交通。（高市警交通警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月3日

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）全台上午9時左右無預警大範圍停電，台南、高雄更全區停電。高市消防局指出，截至上午10時許接獲受困電梯案37件，持續增加中，目前已脫困1件。警方已通知所有員警指揮交通。

高雄市政府消防局今天上午發布訊息說明，截至10時15分停電後1小時左右，消防局已陸續接獲電梯受困案件37件，目前還在持續增加中，已脫困1件。呼籲市民停電期間暫時避免使用電力運輸設施如電梯、電扶梯等，並請耐心等待復電，同時注意安全。

高市警局交通警察大隊則表示，市警局已通知所有員警、義交立即前往各號誌停電路口支援交通指揮，並與智慧運輸中心聯繫，清查目前高市號誌停電路口。

交通警察大隊也呼籲，因停電影響高雄轄境內路口交通號誌無法運作，請民眾配合警方交通疏導，小心駕駛、注意安全。各區警察局已派員至重要路口疏導指揮，請駕駛及行人依現場指揮人員指示通行，若無指揮人員時，請務必減速及禮讓通過。

目前台南、高雄地區全區停電，中北部則是輪流停電。（編輯：卞金峰）1110303