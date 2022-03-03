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0303全台大停電
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0303全台大停電79/94

全台大停電 台中消防接獲5處電梯受困救援

2022/3/3 10:31（3/3 10:51 更新）
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全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台中市多個區域也停電，許多路口號誌受影響而停擺，警方派遣警力指揮交通。中央社記者蘇木春攝 111年3月3日
全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台中市多個區域也停電，許多路口號誌受影響而停擺，警方派遣警力指揮交通。中央社記者蘇木春攝 111年3月3日
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（中央社記者蘇木春台中3日電）全台今天上午9時左右無預警大範圍停電，台中市多個區域也停電，消防局共接獲5件電梯受困案，已陸續協助脫困，多處路口號誌也因停電停擺，警方並派遣警力交通指揮。

台中市消防局告訴中央社記者，上午約9時許，陸續接獲共5件電梯受困案件，分別為大甲、西屯、梧棲、豐原與霧峰區，已陸續將受困民眾救出。

台中地區多處路口，也因停電號誌停擺，造成交通打結，警方立即調派警力，在路口交通指揮。

台電公司台中區營業處告訴中央社記者，經統計台中市有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里與太平等區，曾發生停電情形，停電狀況與戶數正調查釐清。（編輯：方沛清）1110303

全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台中市多個區域也停電，消防局共接獲5件電梯受困案，已派員前往協助脫困。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月3日
全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台中市多個區域也停電，消防局共接獲5件電梯受困案，已派員前往協助脫困。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月3日
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