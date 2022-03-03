學測數A超難 國教盟籲增命題穩定度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中、實習記者游家瑄台北3日電）111學年度學科能力測驗成績1日揭曉，數學A不到1%考生拿到滿級分，低於預期。國教行動聯盟今天召開記者會，呼籲檢討命題穩定度，減輕考生和家長焦慮。

111學年度學科能力測驗首度分為數A、數B施測，成績1日公布，其中數A頂標僅10級分，比過去5年的學測數學頂標更低，且不到1%考生（789人）拿到最高的滿級分（15級分），低於大學入學考試中心設定的滿級分考生比率目標2%至5%。

國教行動聯盟今天召開記者會指出，學測命題不穩定，導致學生填選志願時無所適從，呼籲追究大考中心的責任，並將申請入學志願數從6個增加為9個，降低申請入學的名額比例，確保國立大學在分發入學（以分科測驗成績為主）能占到50%以上。

今天記者會上，國教盟家長代表王瀚陽表示，今年學測改制，考生缺乏參考基準，考完後都在著急地找「落點分析」。他形容考招像是韓國影集「魷魚遊戲」，一關又一關，讓人心理難以安定。

國教盟副理事長陳國祚認為，篩選決定科目變化不定，不僅影響學生填選志願，各校系組也難以做到適性選材。

家有國3考生的林姓家長表示，孩子認真，從高1就很努力，學測數A考完卻信心崩盤，甚至要求助心理治療。她痛心地說，考招制度到底要給學生什麼，她那個年代聯考考完就分發，現在卻弄得很凌亂。

國教盟監事長王立昇表示，大考中心設定的滿級分考生占比是2%到5%，但近年學測數學科滿級分卻是從0.98%到11.22%都有，如此不穩定的狀況讓考生無所適從，他認為大考中心要負起責任，如果再發生類似今年的狀況，應有人辭職下台。

王立昇也提醒考生，落點分析固然要參考，但不要全信，仍要回歸興趣、性向，做適性的選擇。

對於國教盟提出的學測命題穩定度問題，教育部長潘文忠2日接受媒體聯訪表示，將請大考中心檢討改進，並會持續支持大考中心建置題庫，透過專業命題和題庫讓試題難易度更穩定。今天則暫未有新的回應。（編輯：李亨山）1110303