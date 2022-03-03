大鵬灣帆船生活節4/8登場 體驗展演藝術觀光市集

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交通部觀光局3日舉行大鵬灣帆船生活節記者會，會中宣布2022大鵬灣帆船生活節將自4月8日起一連10天在大鵬灣登場，將擴大帆船體驗及在地小旅行體驗。中央社記者余曉涵攝 111年3月3日

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（中央社記者余曉涵台北3日電）交通部觀光局今天宣布，大鵬灣帆船生活節將在4月8日登場，今年活動為期10天，擴大帆船體驗及在地小旅行體驗，還有50場音樂、劇場表演跟屏東觀光圈30家以上特色及排隊美食。

交通部觀光局今天舉行大鵬灣帆船生活節記者會，會中宣布今年大鵬灣生活節在4月8日一連10天在大鵬灣登場，今年活動擴大帆船體驗及在地小旅行體驗，針對遊艇玩家量身打造Yacht Circle派對，加上遊艇自駕體驗、一日船長體驗外，還有50場音樂及劇場表演。除此之外，屏東觀光圈市集還有30家以上具有特色及排隊美食。

觀光局指出，大鵬灣港將成為南台灣海洋休閒遊艇及帆船重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。

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交通部航港局也指出，目前全台有近2萬人取得遊艇駕照，比103年成長將近10倍，顯示民眾越來越願意參與遊艇活動，因此未來將把遊艇產業往大眾化、觀光化及產業化發展，藉此降低遊艇進入門檻與提升風氣。

觀光局說，今年活動除了遊艇船聚、遊艇自駕體驗及一日船長體驗、帆船競賽嘉年華，更召集「屏東觀光圈市集」透過線上及線下的串聯，將屏東創意產品及10幾項小旅行精彩呈現，今年再加碼周邊活動從搖滾樂到爵士樂，搭配夜炫DJ船、藝術裝置、璀璨燈飾、港灣電影院，預計帶給民眾有別以往的大鵬灣帆船生活。（編輯：陳政偉）1110303