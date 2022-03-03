春假原住民返鄉列車 4日開始訂票

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）2022年春假原住民返鄉列車，4日凌晨開放訂票，具原住民身分者（可為非原住民家人代購）每人單程限登記4張，來回共8張。

立法委員陳瑩今天發布新聞稿，今年春假的原住民返鄉列車，加掛時間為4月1日至4月6日，此列車是專為原住民返鄉所規劃的列車，將於4日凌晨開始訂票。呼籲族人可多加利用外，同時溫馨提醒民眾，「搭車應備妥口罩等防疫用品」。

陳瑩說，過去沒有蘇花改，台9線南迴公路也未拓寬通車，民眾前往花東仰賴火車通行的比例相當高，旅外族人想回部落時，常常遇到一票難求的情形。她於2016年催生原住民返鄉列車，當年春假是首次開設原住民返鄉列車，去程與回程各1班，台灣首創只有原住民可以訂票的列車，就是6年前的春假。

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陳瑩說，後來她再與原民會、交通部、地方政府多次開會協調，甚至數度與主計總處、審計部討論經費核銷問題，終於在同年4月底，確定未來原民列車的開設模式與訂票規定，從「試辦階段」進入「常態化」，轉眼已經進入第7年。

陳瑩說，今年春假原民返鄉列車，南迴、北迴往返共29班車次，具原住民身分者（可為非原住民家人代購）每人單程限登記4張，來回共8張，請上台鐵局訂票網站，訂票完成後，需於2天內取票，不想開車回部落的族人，可以好好利用。（編輯：黃世雅）1110303