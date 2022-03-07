北市國中女生可至超商換生理用品 逾3萬人受惠

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市宣布今天起學籍在北市的國中女生，每月都可至萊爾富超商兌換價值新台幣200元生理用品，有10種品項可選擇，估超過3萬名女學生受惠，新生與畢業生也領得到。

台北市教育局舉辦記者會，宣布北市國中女生每月可至全台萊爾富門市，兌換價值200元生理用品。

學生可透過3種方式兌換，包含電腦登入親師生平台自行列印兌換券、記住條碼編號至萊爾富Life-ET機器列印小白單、及以手機之酷課App出示條碼。

教育局表示，每月7日會發放兌換券，學生可選擇每月兌換或2個月換一次，若2個月內未換，則這個額度作廢、不得累積。

教育局指出，有多達10種生理用品可選，暑假期間也能換，剛入學的新生從9月7日可以領、畢業生可領到7月7日。

教育局表示，社會局編列6000多萬預算、每年招商一次，感謝萊爾富在增加教育訓練、系統介接等成本之下，願意擔下企業社會責任。

台北市副市長黃珊珊表示，北市府去年9月在信義、士林、重慶、木柵及古亭共5所國中試辦這個計畫，原先是在廁所裡放生理用品讓學生自行拿取，後來認為只有單一選項不太好，才改用超商兌換、自行選擇方式，希望讓孩子了解生理期就是日常的一部分，無須害羞，落實性平教育。

信義國中八年級汪同學說，原本就算廁所有生理用品也不太敢拿，但在學校與健康教育課宣導之下已不會害怕別人眼光，且現在只要手機按一按就好，很方便，「我會去換啊，這很正常的事情」。

教育局指出，期待藉由教育局、社會局及民間企業共同合作，讓青春期學子從理解感受、學習尊重，進而破除月經迷思、釐清月經污名化之實，消弭月經貧窮。（編輯：方沛清）1110307