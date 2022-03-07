營造業頻喊缺工 勞動部推客製化、工班媒合服務

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）營造業頻喊缺工，媒體報導，營造公會將上書總統蔡英文請命，勞動部已於去年底主動出擊，提供產業客製化服務、各分署每月辦工班媒合會等一連串措施，盼解決缺工問題。

工商時報今天報導，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及台積電等科技廠商追加預算趕工，承攬公共工程的營造業陷入缺工、缺料及缺機具的3缺難題，營造公會將上書蔡總統請命，盼能成立任務編組的「專案小組」解決營造業當前面臨的難題。

為了解決營造業缺工問題，勞動部去年底訂定「產業缺工專案推動方案」，希望提供產業「客製化」服務，一旦接獲外界反映特定行業缺工，就會主動聯繫確認缺工廠商名單、職缺種類與數量、工作內容與薪資待遇等具體人力需求資訊。

此外，勞動力發展署也與職業工會合作，透過各分署在地服務網絡，搜集並建置各地區營建工程主要工種，包含鋼筋、模板、泥水、混凝土等工班資料庫，2月起每月舉辦工班媒合會。

發展署強調，目前正加強開發運用職業訓練結訓學員、取得技能檢定技術士證者、二度就業者、已退休者等潛在勞動力，以增加人力供給端的多元性。

另外，為了有助於產業遴聘技術士人才，發展署表示，從今年度起，將針對報考技術士技能檢定民眾，進行個人資訊就業媒合運用意願調查，並依調查結果建立營造技術士求職資料庫。

根據發展署統計，民國110年公立就業服務機構總計協助營造業求才登記4萬7284人，協助補實了2萬4089人，而該業別需求的工作職種主要為「基層勞力工」、「營建施工人員」、「水電配線技術員」及「混凝土工、模板工或鋼筋綁紮工」等。

發展署分析，未能推介媒合成功原因，包括「工作環境不合」、「體能、健康條件不合」及「技術不合（無相關工作經驗、專長、證照）」等因素。

發展署呼籲，政府已訂有求才服務機制，事業單位如有求才需求，可善加運用政府各項求才服務資源，協助補實或培訓相關人力。（編輯：張雅淨）1110307