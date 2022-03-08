婦女節體貼女性 聯合大學設免費衛生棉扭蛋機

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）國立聯合大學男、女學生比例懸殊，約為7:3，校方今天婦女節在校園女廁推出免費救急衛生棉扭蛋機，並提供經濟弱勢女學生免費布衛生棉，積極營造性別友善校園環境。

聯大校長李偉賢、學務長吳翠松及聯大學生會會長許辰碩等師生，今天在學校活動中心前示範操作「衛生棉扭蛋機」，將分別於苗栗市二坪和八甲校區的女廁各設置1座，女性教職員生如臨時需要卻忘了帶衛生棉，即可免費取用；另外，為終結月經貧窮及落實環保永續發展理念，也針對具低收入戶身分的女學生，提供免費布衛生棉，減輕學生每個月在衛生棉上的花費。

吳翠松接受媒體聯訪表示，月經是女性成長過程會經歷的生理現象，但過去在台灣，女性月經來潮，常被連結到禁忌、不潔與污穢。

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吳翠松指出，聯合大學8000多名學生，男、女比約為7:3，是目前普通大學體系中，男學生最多的學校，希望提供女性更友善的求學環境，透過「扭蛋機」形式，向全校宣導「月經是很正常的生理現象」，不需被視為不可告人的羞恥之事，也希望學生能以更歡樂、正面的方式看待月經，重新建構女性的月經經驗。

吳翠松說，為促進兩性平權，學校將透過一系列的活動，邀請專家演講、介紹各式非傳統女性生理用品，如月亮杯、棉條、月亮褲，並安排性別平等教育相關課程、校園宣傳活動，讓學生進一步了解月經相關議題及其應對之道，藉此納入衛教、同理心和情感教育理念，以提升學生在人際與情感互動上的知能。（編輯：李錫璋）1110308