藍委質疑農肥尿素不足 陳吉仲：供應穩定

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）藍委今天質疑農業肥料尿素供應不足。農委會主委陳吉仲強調「沒有」，並指出這樣說是在製造恐慌，希望告知哪裡供應不足；且1月實施補貼措施後，民營廠的售價也跌了，供應穩定。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

媒體2月上旬報導有農民買尿素被限購一包，隔天農委會農糧署調查後說明，國產肥料供應無虞，也無此限制，是因為還沒到當地插秧時節，賣方才跟農民口頭上如此回應，這名農民已順利買到32包尿素。

國民黨籍立委謝衣鳳今天質詢時也關注尿素供應議題，她指出尿素供應不足、有缺。陳吉仲則說，立委的資料不正確，進口數字還要區分出工業、農業用途。

謝衣鳳說，沒有不正確。陳吉仲又說，問題是沒有缺，「這樣說等於是在製造恐慌」、「妳要告訴我哪裡有不足」。

陳吉仲接受媒體聯訪時說明，尿素銷售之所以要嚴格實施實名制，是因為民間尿素價格原本較高、台肥較低，沒實施實名制的話，用白話講，就是民營廠會買去換包裝賣（賺價差）。

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他並說，所以農委會今年1月起補助肥料價格，去年台肥吸收原料漲價的成本，今年一半由農委會吸收、台肥吸收一半，因而讓價格維持穩定，也讓原本漲價的民營廠獲得一半補助後，售價也下跌了，如此一來，民營廠的產品會賣得好一點，不會因為比較貴、農民不買。

陳吉仲重申，推行上述對策後，肥料供應、價格已趨穩，南部一期水稻已完成播種，現在輪到中部、北部，各界可以去跟在地銷售肥料的農會詢問有沒有缺。（編輯：張芷瑄）1110309