國際油價漲客運票價恐漲 交通部虧損補貼因應
2022/3/9 14:05
（中央社記者余曉涵台北9日電）俄烏戰爭導致國際油價上漲，立委擔心客運票價恐將漲價，交通部長王國材說，會利用虧損補貼方式執行，不會增加消費者負擔。
立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材列席報告業務概況，並備質詢。
由於俄烏戰爭導致國際油價上漲，國民黨立委洪孟楷說，油價已經創7年新高，公路總局的客運汽車業是否有可能導致票價上漲。
王國材回應，客運是用虧損補貼的方式，若業者因為油價收入減少，導致有虧損情形，就以補貼方式處理。
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王國材說，例如有些路線因為油價成本提高，虧損擴大就由公路總局補貼，不會增加消費者負擔。洪孟楷追問，是否可以承諾今年都用虧損補貼方式，不調漲客運票價？王國材說，目前是這樣。
另外，王國材指出，過去對汽燃費曾經有減收措施，會在大架構下進行討論，這部分過去執行過，要執行都會很快，牌照稅則是屬於地方稅，牽扯到地方縣市政府的收入，因此要考慮多一點。（編輯：張芷瑄）1110309
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