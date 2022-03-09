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因應COVID-19疫情 飯店業者取得防疫認證

2022/3/9 15:10
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（中央社記者余曉涵台北9日電）COVID-19疫情影響，讓不少飯店業者紛紛取得防疫認證，國泰飯店觀光事業旗下的全台和逸、慕軒飯店都已取得國際「藝康科學守護」認證，要強化顧客對飯店的防疫信心。

在COVID-19疫情衝擊下，旅客出遊選擇住宿時，都會特別關注相關防疫措施，讓不少飯店業者紛紛取得防疫認證。

國泰飯店觀光事業發出新聞稿表示，旗下全台和逸飯店（台北民生館、台北忠孝館、桃園館、台南西門館、高雄中山館）、慕軒飯店啟動Hello！I'm Clean安心防疫與衛生認證運動，內容包括高規格清潔安全標準、服務防護規範、員工健康訓練等多方面品牌服務和規劃。

國泰飯店觀光事業表示，更透過與國際知名衛生公司藝康（ECOLAB）合作，和逸、慕軒飯店耗時半年培訓與稽核，已全數獲得「藝康科學守護ECOLAB Science Certified」衛生認證標章。

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另外，國泰飯店觀光事業說，有需要場勘的旅客也可透過線上視訊場勘，由專人向顧客直播連線，進行線上導覽，和逸飯店‧台北民生館、桃園館也採用智能全自動化的「COZZI將」服務機器人，進行客房送物服務，減少人際接觸，將風險降到最低。

除了國泰飯店觀光集團外，雲朗觀光集團旗下7家飯店去年也完成Diversey泰華施安心盾牌國際清潔及衛生認證計畫；台北晶華酒店旗下台北晶華酒店和捷絲旅台北西門館憑藉著國際級標準的防疫措施，獲得世界觀光旅遊委員會WTTC所頒發的安全旅遊戳記（Safe Travels Stamp）認證。（編輯：陳政偉）1110309

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