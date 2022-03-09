人本支持早自習不考試 籲公私校標準一致

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（中央社記者陳至中台北9日電）教育部修正高中在校作息注意事項，明訂早自習不能考試。人本基金會今天發新聞稿，支持落實「教學正常化」，考試不該取代教學，並呼籲確保公私立學校一致，「不能有兩套標準。」

教育部3月7日正式修正發布的「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，第6點規定，上午第1節課開始前（即早自習時段），不可實施任何學業成績評量。國教署長彭富源在3月8日記者會上，更明言禁止各種繞道、變形、沒有尊重學生自主意願的測驗方式，將定期查核，也歡迎學生檢舉。

人本教育基金會今天發新聞稿指出，修法後一週至少4天早自習由學生自主，有助身心正常發展，對學習將帶來正向影響。美國耶魯大學2016年研究顯示，延後上學時間25到60分鐘，可讓青少年總睡眠時間隨之增加25到77分鐘，明顯降低白天嗜睡、憂鬱情緒、上課遲到、打瞌睡等情況。

對於早自習不考試，人本認為只是讓「教學正常化」具體落實，考試本就不該排擠教學，過多的考試、練習會有嚴重的反效果。校長們可藉由這項政策來使力，讓正常的教學帶來學習效能的提升，杜絕教師把考試移動到課間，或用「練習」當藉口，繞道安排考試。

人本在新聞稿中強調，私立學校的各種違規情形比公立學校嚴重，縣市政府尤其不該有兩套標準，對於違反規定的私校，應有公開明確的處置，對於各種可能的「繞道」考試，要提早預防、加強取締。

台灣青年民主協會昨天也發出新聞稿，提醒政府研議相關配套措施，讓學校不分公私立都可落實，不要發生「教育部訂一套、學校做一套」的情形。（編輯：張芷瑄）1110309