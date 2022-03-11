先就業再升學 青年儲蓄帳戶方案16日截止報名

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（中央社記者陳至中台北11日電）鼓勵高中職畢業生先就業、再升學的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，將於3月16日截止報名，每月可獲得教育部和勞動部補助新台幣1萬元。

高中職畢業生大都繼續升學，教育部鼓勵學生先就業，瞭解自己的生涯方向後，再回到學校深造，106年8月正式啟動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」。

教育部今天發布新聞稿指出，111年度青儲方案，申請時間將於3月16日截止，高中職應屆畢業生可把握機會上網申請。

青儲方案鼓勵高中職畢業生先到職場工作2年或3年，期間除了雇主發給的薪資，教育部每月補助5000元就學、就業及創業準備金；勞動部每月補助5000元就業穩定津貼，合計每月可多領1萬元。

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申請參與方案的應屆畢業生，後續將由教育部複審，預計5月完成推薦程序，6到8月間媒合企業面試和錄用，進而正式就業。

教育部同時設計了回流教育配套，青年在職場2到3年後，可參與「特殊選才」，不用學科能力測驗（學測）、統一入學測驗（統測）成績，直接經由書面審查、面試或實作等錄取大專校系。另外還有甄選、申請等管道，如果就業前已考取大學，也可先保留入學資格。（編輯：管中維）1110311