國小師資知能評量3200人上陣 全採電腦化測驗

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（中央社記者陳至中台北11日電）111年度國小師資類科第1梯次學科知能評量，3月12日起陸續在各大學展開，預計有3200人上陣，全採電腦化適性測驗；受COVID-19疫情影響，考場全面使用隔板，須量體溫。

國小採「包班」制，老師要能教國語、數學、社會、自然、生活科技等科目，幾乎無所不能。為了檢核師資生、職前教師、現職教師的學科知能，教育部於民國102年起委託台中教育大學舉辦「國民小學師資類科學科知能評量」，111年度分成3梯次，其中第1梯次將於3月間舉行。

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教育部今天發布新聞稿指出，這項測驗已於105年起全面改採電腦化適性測驗，考生直接面對電腦，系統會根據每名應考人作答情形，即時估計能力值，挑選後續題目，因此每個人的題目、要答的題數都會有差異，也不需要同一時間考試。

教育部表示，全台灣共有10處評量地點，從3月12日起到27日陸續舉行。受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，須全程戴口罩，試場全面使用隔板，且分散人流、維持社交距離，降低室內群聚感染風險。確診或被匡列居家隔離、檢疫、自主健康管理，或是評量當天發燒、有呼吸道症狀，就不能應考。（編輯：管中維）1110311