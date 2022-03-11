世新調查畢業生薪資 資傳系3.8萬居全校之冠

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世新大學11日指出，校方調查109學年度畢業生流向，世新畢業生平均薪資為新台幣3萬2320元，比勞動部公布的大學畢業社會新鮮人起薪高；其中資傳系畢業生起薪為3萬8303元，連兩年蟬聯全校之冠。圖為資傳系授課情形。（世新大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）世新大學今天公布畢業的社會新鮮人平均月薪新台幣3.2萬元，其中資訊傳播系達3.8萬元，是全校之冠。校方分析資傳系學生具跨領域能力，教學著重實務，畢業後就能與職場接軌。

世新大學發布新聞稿指出，根據調查109學年度的畢業生流向，世新畢業生平均薪資為3萬2320元，比勞動部公布的大學畢業社會新鮮人月薪2萬8719元高。其中資傳系畢業生月薪為3萬8303元，連續兩年蟬聯全校之冠。

資傳系主任阮明淑分析，資傳系課程著重實務應用、產學合作與實習，系上每年更新課程內容，將產業最新趨勢，藉由業界師資與校外實習融入課程，提高學生接軌職場的就業競爭力。

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阮明淑表示，在數位匯流時代，整合能力至關重要，大學教育越來越重視跨領域整合，以資傳系為例，有3大核心，包括資訊設計、知識加值、網路傳播。為了協助學生就業準備，還安排個人履歷撰寫、團體模擬面試，即便在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，畢業生起薪仍年年增長。

YouTube團體「上班不要看」團員之一的「麻希」楊芷宜，就是世新資傳系校友。她透過校方表示，在世新學習著重系統和分類，畢業前對影片、網頁、程式、企劃，都能有基本概念，出社會後自然比別人多一分競爭力。（編輯：管中維）1110311