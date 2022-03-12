空氣品質西半部全亮橘燈 二林崙背紅色警示

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）民眾出門留意空氣品質，預報顯示，今天全台除了北部、宜花東地區空氣品質為普通至良好等級外，西半部都為橘色提醒等級，其中二林及崙背地區更達紅色警示等級。

行政院環境保護署上午發布最新空氣品質預報，環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側且清晨及夜間風速較弱，擴散條件差，有利污染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。

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預報顯示，除了宜蘭、花東空品區為「良好」等級、北部空品區及馬祖地區為「普通」等級外，竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區都為「橘色提醒」等級，而今天上午10時，二林及崙背地區也達紅色警示等級。

環保署提醒，民眾出外若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內。（編輯：方沛清）1110312