小琉球綠蠵龜遭船槳打傷 送海生館搶救仍不治

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屏東小琉球大福西沙灘外13日被民眾發現1隻綠蠵龜背部受傷，海巡人員前往檢傷，發現背甲有破裂情形，送海生館救治，但仍傷重不治。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月13日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東小琉球大福西沙灘外昨天有民眾發現1隻綠蠵龜背部受傷，通知海巡單位處理，海巡人員發現這隻綠蠵龜背甲破裂，送海生館救治，但因傷重仍不治，是非常典型的螺旋槳傷害。

海巡署今天發布新聞稿表示，昨天下午1時許接獲民眾118報案，在小琉球大福西沙灘外發現1隻海龜背部受傷，抵達現場的海巡人員透過屏東縣政府「海龜救傷平台群組」協助辨識海龜種類，從外觀初判受傷海龜為綠蠵龜，身長約為69公分，背甲長67公分、寬56公分。

海巡署指出，經檢查傷勢發現，這隻綠蠵龜背甲破裂有1道明顯外傷，考量救援時間緊迫，立即協調東琉線交通船業者協助醫療後送。

海巡署表示，當時下島人潮眾多，業者仍義不容辭全力支援後送任務，海巡人員以水槽搬運方式，火速將受傷綠蠵龜送上交通船，護送至東港碼頭，交由海生館人員帶回治療。

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海生館海龜專家李宗賢接受媒體聯訪時指出，這隻綠蠵龜傷重不治死亡，是非常典型的螺旋槳傷害，螺旋槳傷害常會造成海龜嚴重傷勢，例如龜甲破損或四肢遭受創傷，小琉球綠蠵龜受到螺旋槳傷害比例為全台最高，但管制嚴格的墾丁國家公園範圍，人為傷害就遠低於小琉球。

李宗賢建議主管機關，在小琉球海龜熱點、常出沒的地方，例如港口等地，採船隻進港降速方式，降低海龜誤傷機率，減少對海龜的傷害。（編輯：戴光育）1110313