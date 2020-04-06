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綠蠵龜背甲破大洞 海巡與東琉交通船合力搶救

最新更新：2020/04/06 13:30
屏東縣琉球鄉一隻保育類綠蠵龜背甲疑似被船槳打破重傷，海巡人員與東琉線交通船業者合力搶救，將海龜運送到東港碼頭交由國立海洋生物博物館獸醫醫治。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年4月6日
屏東縣琉球鄉一隻保育類綠蠵龜背甲疑似被船槳打破重傷，海巡人員與東琉線交通船業者合力搶救，將海龜運送到東港碼頭交由國立海洋生物博物館獸醫醫治。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年4月6日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）海巡署今天表示，位於屏東琉球鄉的第五岸巡隊杉福安檢所人員昨天與東琉線交通船合作，搶救一隻背甲疑被船槳打破的綠蠵龜，運到東港碼頭，交海生館獸醫醫治。

海巡署今天發布新聞表示，杉福安檢所昨天下午接獲民眾報案，指小琉球漁福沙灘有一隻海龜疑似死亡，海巡人員馳赴現場救援，以及時拍照辨識方式，透過「海龜救傷平台群組」請國立海洋生物博物館獸醫協助辨識海龜種類。

海巡署表示，海生館獸醫判斷這隻海龜為保育類綠蠵龜，背甲長69公分、寬54公分，背甲破洞約長17公分、寬10公分，疑似遭漁船舷外機打傷，傷勢嚴重，需立即後送治療。

海巡人員考量救援時間緊迫，立即協調東琉線交通船業者，利用下午3時30分的航班將綠蠵龜協助醫療後送，海巡署表示，當時雖然搭船人潮眾多，但業者仍義不容辭全力支援。

海巡人員以水槽搬運方式，火速將受傷綠蠵龜送上交通船，在隨行海巡人員及交通船業者全力支援護送下，將綠蠵龜送抵東港碼頭，交由海生館醫療人員接力送往屏東海洋生物博物館治療。

屏東縣政府農業處表示，這隻綠蠵龜傷勢嚴重，目前海生館人員仍在搶救中，情況並不樂觀。（編輯：唐聲揚）1090406

屏東縣琉球鄉沙灘5日有民眾發現一隻保育類綠蠵龜背甲破洞受傷，向海巡署位於琉球鄉的安檢所報案，海巡人員立即前往搶救。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年4月6日
屏東縣琉球鄉沙灘5日有民眾發現一隻保育類綠蠵龜背甲破洞受傷，向海巡署位於琉球鄉的安檢所報案，海巡人員立即前往搶救。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年4月6日
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