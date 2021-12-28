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保育類綠蠵龜擱淺苑裡岸際 海巡及時救援保一命

2021/12/28 11:50（12/28 13:04 更新）
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一隻保育類綠蠵龜疑似迷途擱淺在苗栗縣苑裡鎮岸際，海巡署人員趕赴救援，所幸綠蠵龜生命跡象穩定，交由海洋大學及海洋委員會保育工作站人員協助後續安置照護。（海巡署中部分署提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月28日
一隻保育類綠蠵龜疑似迷途擱淺在苗栗縣苑裡鎮岸際，海巡署人員趕赴救援，所幸綠蠵龜生命跡象穩定，交由海洋大學及海洋委員會保育工作站人員協助後續安置照護。（海巡署中部分署提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月28日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）一隻保育類綠蠵龜疑似迷途擱淺在苗栗縣苑裡鎮岸際，海巡署人員趕赴救援，所幸綠蠵龜生命跡象穩定，交由海洋大學及海洋委員會保育工作站人員協助後續安置照護。

海洋委員會海岸巡防署中部分署今天發布新聞稿表示，27日下午接獲民眾通報稱，苑裡鎮出水沙灘發現有活體綠蠵龜擱淺，隨即派遣第三岸巡隊苑裡安檢所及龍港機動巡邏站人員前往救援。

海巡人員到場初步測量海龜身長約52.5公分、寬約45公分，並拍照上傳「海龜救援通報群組」由國立台灣海洋大學人員判定為保育類綠蠵龜，先將牠載運至苑裡安檢所給予保濕暫時安置。

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海洋大學及海洋保育署海洋保育工作站人員陸續抵達後，初步觀察綠蠵龜無明顯外傷，生命跡象穩定，經徵詢苗栗縣政府農業處同意，將綠蠵龜交由海洋大學人員載回海大安置及照護。

海巡署中部分署表示，這是今年度苗栗至嘉義海域，第11起海龜救援案件，所幸熱心民眾即時通報，相關單位前往處置，呼籲民眾若於岸際發現鯨豚及海龜受傷需救援情事，撥打海巡署118服務專線。（編輯：李錫璋）1101228

海洋委員會海岸巡防署中部分署28日表示，27日下午接獲民眾通報稱，苑裡鎮出水沙灘發現有活體綠蠵龜擱淺，隨即派員前往救援。這是今年度苗栗至嘉義海域，第11起海龜救援案件。（海巡署中部分署提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月28日
海洋委員會海岸巡防署中部分署28日表示，27日下午接獲民眾通報稱，苑裡鎮出水沙灘發現有活體綠蠵龜擱淺，隨即派員前往救援。這是今年度苗栗至嘉義海域，第11起海龜救援案件。（海巡署中部分署提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月28日
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