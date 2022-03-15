響應國際關燈日 飯店業者加碼將關燈10小時

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（中央社記者余曉涵台北15日電）0326是國際關燈日，不少飯店都響應關燈1小時活動，也有飯店業者宣布加碼關燈10小時，要用行動支持環保愛地球。

「Earth Hour 關燈一小時」活動為全球每年度最大的環境群眾運動，至今全球共有192個國家及地區、超過1萬8000個世界地標、以及上億的民眾響應，根據台灣電力公司公布，去年此活動成功串聯全台灣共節電12.5萬度，再創歷年新高，減少6萬3625公斤的二氧化碳排放量，也等同種植逾5784棵樹木。

由於0326國際關燈日即將到來，不少飯店業者也紛紛宣布將響應關燈活動，雲朗觀光集團今天發出新聞稿表示，攜手旗下5大品牌、10間飯店共同響應，部分館別預計關閉飯店外牆燈飾至隔天清晨，共計10小時。

雲朗觀光集團說，活動當天同步推出拍照打卡現場活動，限量贈送Earth Hour 60+活動限定版綠色永續年曆，各飯店也於活動期間加碼推出線上抽獎活動，凡參與就有機會獲得台灣零碳永續美妝品牌O'right歐萊德酒釀護手霜。

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國泰飯店觀光事業發出新聞稿說，集結旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店3大品牌、7間飯店一同響應，屆時將與全球同步關上不必要的電燈1小時。

國泰飯店觀光事業指出，為提倡綠色旅行，全台和逸、慕軒飯店鼓勵旅客自帶備品入住，推出「綠生活旅人」住房專案，凡於3月13日至31日以此專案入住並出示打卡畫面，享房型升等禮遇。台北國泰萬怡酒店則針對3月26日當日入住賓客，打卡即可兌換萬怡旅行收納袋一組。（編輯：陳政偉）1110315