大同大學飲品社校內創業 成立公司販售咖啡

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（中央社記者許秩維台北16日電）大同大學飲品社學生參加創業競賽並獲得創業基金，因此成立公司，並進駐大同大學校內販售咖啡與甜點，一圓創業夢，也是校內第1個成立公司的學生社團。

大同大學今天發布新聞稿指出，大同大學飲品社學生張乃云、廖本龍、吳渝文、吳幸禧組成團隊，參加「教育部大專院校創業實戰學習平台」競賽，以優異表現獲得新台幣10萬元創業基金。

根據競賽規定，獲創業基金的公司成立期間為3個月。大同大學飲品社因此成立「同癮有限公司」，在校方無償提供校內日式庭院的支持下，於3月進駐校內，販售手沖咖啡、甜點，還會推出季節限定商品。

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張乃云表示，自己擔任負責人兼生產研發、採購、點心製作，其他人則負責「人資兼設計」、「總務兼公關」、「行銷企劃」等職務，雖然公司很小，僅4名成員，但因為有餐飲打工經驗，因此很快就可以投入。

張乃云也感謝學校無償提供日式庭院作為營運場所，讓團隊可以減少場地成本，她們也會將系上所學的行銷經營、商品設計、企業管理應用等專業用在經營公司上，看到老師、同學在社群平台打卡或上傳店內飲料，就是對她們最大的肯定。（編輯：卞金峰）1110316