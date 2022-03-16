農委會寵物管理科4/2成立 政院組改將設動保司

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會畜牧處新設寵物管理科將於4月2日啟動，農委會主委陳吉仲今天表示，政府組改後將再設動保司，並將新立寵物管理專法，讓台灣寵物有身分證，目標管理比其他國家更好。

陳吉仲今天出席「台灣寵物行銷趨勢論壇」時，做出以上表示。農委會畜牧處副處長江文全並說，新設的寵物管理科將在4月2日宣布啟動，編制上6名人力已備齊。

陳吉仲說，總統蔡英文也愛寵物，已確定未來政府組織改造設立農業部時，部之下會設一級單位動物保護司。

關於即將啟動的農委會畜牧處寵物管理科業務，陳吉仲說，已跟動保界、產業界開會討論達成共識，寵物管理業務範圍將包含食衣住行育樂及交通等，並決議要草擬寵物管理專法，送立法院完成立法，之下會有「特定寵物業務管理辦法」規範各項措施，盼能精進寵物管理。

他舉例，其他很多重要管理措施，包含行政管理面，將針對寵物當中比較容易管理的犬、貓分類分級管理，其他特定寵物，例如爬蟲類、鳥類也會一一納入管理。

他說，針對邊境管理，必須要是國內可以管理時，邊境才會開放輸入，如果國內無法落實管理，邊境就不適宜開放。

另外，陳吉仲強調，毛小孩要比照人的福利邁進，也要有ID、跟人一樣有身分證字號，萬一發生虐待事件，民眾可撥打專線幫助可能受害的寵物獲得救助。

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他表示，寵物的食品跟保健食品管理要做區分，若有療效，則比照衛福部食藥署管理藥物一樣進行，這部分要麻煩獸醫界協助，把相關制度一一建立起來。

他最後舉例，台灣健保做到全世界聞名，寵物是否要有類似有健保的制度，推出寵物醫療險、意外險等，以減輕飼主在照護毛小孩的醫療花費負擔，這方面會持續討論、推進；而要健全以上各種機制，其實都要回歸到飼主的教育面，賦予飼主該有的義務、可運用制度。（編輯：張芷瑄）1110316