農委會預告農會法修法 陳吉仲：不讓賄選者任職

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會預告「農會法部分條文修正草案」，推動比照選罷法加重刑責修法。農委會主委陳吉仲今天表示，希望3月底草案送立法院修法，並就被判緩刑續任職問題一併修法，朝正面走。

農委會官網昨晚預告農會法部分條文修正草案，計14條，預告期自公告刊登網站上的隔天起7天，期間各界可表述意見。對於推動這次修法，陳吉仲今天出席「台灣寵物行銷趨勢論壇」接受媒體聯訪，做出以上表示。

陳吉仲說，農委會將依照法定程序完成預告、送行政院審議，希望3月底送進立法院，盼獲得朝野立委支持。

他還說，各界可看出來，公職人員選舉罷免法開始運作之後，台灣選舉風氣更加改善，選舉可以選出更好的人才，農會法長期、20幾年來沒修改，甚至還有所謂賄選認罪了、被判緩刑可以繼續擔任職務，有關這個現象，希望這次一併修法，相信對農會長期發展都是正面的。

農委會官網公布，修法有6大面向，首先是「端正不良選風」方面，農委會參考選罷法規定，針對農會選舉賄選行為，可處3年以上、7年以下有期徒刑，併科罰金新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰金，並可廢止候選人資格，已當選無效；同時採速審速決規定，避免法院審結時選任人員任期已結束，以有效遏止不良人士進入農會任職。

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其次「維護會務推動」方面。農委會說，歷來農會選舉後，出現不出席造成流會，嚴重影響農會會務、業務運作，所以增訂對於農會理事長或常務監事無正當理由不召開會議超過2個會次，應予解除職務；理事、監事連續2次無故缺席會議者，視同辭職的規定。

其他4個面向則是「強化農會自治」、「強化中華民國農會專業效能」、「增進員工素質」及「擴大農漁合作投資」。（編輯：張芷瑄）1110316