氣象局伍婉華回文大 憶當年雲朵飄進教室

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中國文化大學17日舉辦校園博覽會，校友、中央氣象局簡任技正伍婉華也應邀出席，回憶大學讀書時，雲朵飄進國文課教室的青春溫馨歲月。（文化大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）中央氣象局簡任技正伍婉華今天回母校分享，她形容文化大學是遠離塵囂的世外桃源，上國文課時都會有雲朵飄進教室，非常詩情畫意，最大的遺憾是來不及上山看雪。

文化大學大氣系畢業的伍婉華，曾長期擔任中央氣象局的預報員，親切而專業的形象深植人心。她今天應母校邀請出席校園博覽會，現場播報一段天氣預報，並和年輕學子分享求學過往。

伍婉華形容位於陽明山上的文大，是一個單純的大學城，雖然離市區很近，卻是遠離塵囂的世外桃源。她最記得上國文課時，老師娓娓講述國學嘗試，一朵一朵的雲就從窗戶飄了進來。

由於在山上，伍婉華晚上挑燈夜戰，從宿舍出門買宵夜，都會留意到雲朵在後方跟著，非常詩情畫意。她也提到校內有華岡氣象站，師生每天進行人工觀測，就像氣象局內的工作一樣，在與同學、老師的相處之中，充滿許多回憶。

伍婉華最遺憾的是大學3年級時，一次陽明山上下雪了，卻趕不及上山觀雪。她呼籲學弟妹如果有機會，一定要把握機會，幫她圓這個夢。

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除了伍婉華，資傳系也邀請校友、富邦悍將棒球隊應援團長朱偉文分享，提到在文大的社團經驗，對未來職涯大大加分。她大二、大三時參加系學會、加入國際志工，啟發對活動企畫和主持工作的興趣，堪稱人生轉捩點。

今天有200多名高中學生湧入文大參觀，動物科學系端出仿乳牛屁股構造機器，可讓人將手臂伸進去，體驗人工授精時的直腸與子宮頸位置。紡織工程系展示「聾啞口罩」，由兩種材質緊密接合避免霧氣，可供喑啞人士、特教師生和語言治療師等有讀唇語需求者使用。（編輯：陳政偉）1110317

中國文化大學17日舉行校園博覽會，動物科學系現場展示系所特色，更設置仿乳牛屁股構造的機器，讓參觀高中生體驗幫乳牛人工授精的過程。（文化大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月17日