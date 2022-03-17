第27期疫苗已12.7萬人預約 莫德納占8.5萬最搶手

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北17日電）指揮中心今天公布第27期COVID-19疫苗預約情形，截至下午5時已有12.7萬人完成預約，包括5820名65歲以上長者，綜觀各廠牌，以莫德納疫苗8.5萬人預約最多。

1922疫苗預約平台16日起開放預約第27期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，提供第3劑疫苗，將於21日至27日施打。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布預約情形，截至今天下午5時，全台共釋出99.5萬劑名額，已有12.7萬人完成預約，其中包括5820名65歲以上高齡族。

進一步分析各廠牌疫苗預約狀況，莫德納8.5萬人預約最多，其次依序為BNT疫苗3.6萬人、高端疫苗4978人、AZ疫苗1192人。

據指揮中心統計，昨天國內共接種5萬4767劑疫苗，累計接種4878萬餘劑，第1劑人口涵蓋率83.24%、第2劑77.79%、第3劑47.35%，基礎加強劑0.81%。

目前疫苗預約接種管道多元，媒體提問目前1922疫苗預約平台預約率低，是否評估退場的可能性。

指揮中心指揮官陳時中表示，會評估1922平台與COVID-19防治一網通疫苗地圖何者對民眾最方便，若評估1922平台預約率低，也許未來會轉向使用疫苗地圖，但3月還不會退場。（編輯：陳政偉）1110317