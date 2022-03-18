台日鐵道田中站同名結緣滿4年 合推味噌雞腿便當

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）台鐵與日本長野縣信濃鐵道慶祝雙方同名的田中車站締結姊妹車站滿4年，聯名推出味噌口味雞腿便當，今天起至27日，在台中火車站限量販售。

台鐵今天發布新聞稿指出，由台鐵與日本長野縣信濃鐵道合作推出聯名「饗味便當」，採用信濃鐵道旗下五星六文ROKUMON列車餐點為開發靈感，並以日本象徵菜色豐富的「幕之內便當」命名，由台中鐵路餐廳特別研發「信州味噌雞腿幕之內便當」。

台鐵表示，「信州味噌雞腿幕之內便當」烹飪方式復刻日本當地家常菜餚「炊飯」，特別採用台灣在地特色食材香菇為基底，主菜以日本最具當地特色也是台灣人最熟悉的味道－「信州味噌」作為雞腿主菜的烹飪精髓，再添加富有台灣風味的鴨肉。

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台鐵指出，「信州味噌雞腿幕之內便當」呈現出雙主菜的擺盤，象徵台日交融，配菜選用日本意象的玉子燒及黑豆，搭配嚴選台灣在地的地瓜、玉米筍等時蔬，多種類的副食組合，呈現豪華視覺感。

「信州味噌雞腿幕之內便當」今天起至27日在台中火車站的台鐵便當店販售，每日限量30份，每人限購買1份，售價新台幣249元，還附贈象徵台日友好的限量徽章及明信片。（編輯：戴光育）1110318