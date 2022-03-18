台大校長遴委會首開會 國衛院長梁賡義任召集人

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣大學校長管中閔宣布不續任，校長遴選委員會今天召開第一次會議，選出國家衛生研究院院長梁賡義擔任召集人，預計10月初選出新校長。

管中閔去年（民國110年）10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，任期到112年1月7日。校方啟動校長遴選作業，今年2月19日召開臨時校務會議，選出遴選委員會中的18席，加上教育部遴派的3席，共21名遴選委員，負責選出台大校長。

台大校方今天晚間表示，遴委會今天召開首次會議，至傍晚會議結束，順利通過作業細節，並確認遴選工作時程，會中推選國家衛生研究院院長梁賡義擔任遴委會召集人、台大理學院院長吳俊傑擔任發言人。

吳俊傑接受中央社電訪表示，今天會議21名委員幾乎全部出席，會中主要是敲定接下來的開會時間，畢竟委員各有要公，一定要預留好時間。梁賡義擔任召集人，是經過投票選出。

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中央社記者詢問接下來的確切時程，吳俊傑表示，大抵和台大校方日前推估的差不多，細節仍須行政程序確認，預計下週會刊登於台大官方網站上的校長遴選專區，公開讓各界查詢。

根據台大校務會議日前推估的作業期程，遴委會預計5月公開徵求校長人選，7月公告候選人名單，8、9月進行治校理念說明，9月下旬校務會議推薦投票，最遲10月7日前由遴委會票選出校長當選人。（編輯：陳政偉）1110318