被教授說時間不多了 管中閔：中文教育很重要

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（中央社記者陳至中台北19日電）台灣大學校長管中閔宣布不續任校長，校方近期展開遴選作業。他今天在校務會議上分享，有教授說他「時間不多了」、「可以含笑而去」，讓他深感中文教育很重要。

台大今天召開校務會議，因議程不多，不到上午11時就結束，但過程中討論校務基金管理委員會名單，部分人選受質疑，管中閔與校務會議代表一度言詞交鋒40多分鐘，最後是動用舉手投票才通過。

管中閔在校務會議最末分享2個冷笑話，提到自己宣布不續任後，許多教授和他聊天時，都會說：「校長，你的時間不多了。」讓他好氣又好笑，只好回說：「是校長任期時間不多了，校長的時間還很長。」

另外也有教授問他剩下的任期要做什麼？管中閔提到會繼續推動永續發展委員會和永續辦公室，對方聽了很滿意，直說：「這些都很重要，做完這些事，你就可以含笑而去了。」

管中閔瞭解教授、同仁們都是在開玩笑，但也以此說明「中文教育很重要」，他最後幽默地回應說：「我願意含笑，但可以不要而去嗎。」

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管中閔去年（民國110年）10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，任期到112年1月7日。校長遴選委員會今年3月18日召開第一次會議，選出國家衛生研究院長梁賡義擔任召集人、台大理學院院長吳俊傑擔任發言人。

吳俊傑今天在校務會議會前接受媒體聯訪表示，昨天首次會議，主要敲定接下來開會時間，之後遴委會的相關進行，大致和台大官方日前推估的差不多，預計下週會刊登於台大官方網站上的校長遴選專區，公開讓各界查詢。（編輯：張芷瑄）1110319