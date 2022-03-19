灰面鵟鷹北返過境彰化 「鷹揚八卦」熱鬧登場

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俗稱南路鷹的灰面鵟鷹北返過境彰化八卦山脈，邁入第29年的年度生態盛會「鷹揚八卦」賞鷹活動也在19、20日於芬園鄉登場，今年目前已有7000多隻飛來八卦山脈，可望打破110年紀錄，顯示生態保育向下扎根成果。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年3月19日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣19日電）俗稱南路鷹的灰面鵟鷹北返過境彰化八卦山脈，邁入第29年的年度生態盛會「鷹揚八卦」賞鷹活動今天、明天在芬園鄉登場，目前有7000隻來到八卦山，總量估計可望超越去年。

彰化縣政府、林務局南投林區管理處、交通部觀光局參山國家風景區管理處、彰化縣野鳥學會19日、20日在芬園鄉文德國小辦理「鷹揚八卦」賞鷹活動，邀遊客在觀景台欣賞灰面鵟鷹或其他猛禽飛行「鷹姿」，現場還有認識灰面鵟鷹、外來種、紙浮雕、文創等攤位。

彰化縣長王惠美出席致詞表示，過去有「南路鷹，一萬死九千」的說法，但隨著29年來賞鷹活動喚醒鄉親更重視生態、愛護土地，讓八卦山生態更豐富，且從遷徙調查資料，民國110年記錄到3萬8211隻，今年目前已有7000多隻飛來八卦山脈，推估可望破去年紀錄，顯示生態保育向下扎根成果。

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南投林區管理處副處長李志珉表示，林務局非常重視生態保育，民國95年起每年補助縣府執行灰面鵟鷹過境調查、棲地保護及生態保育工作，110年創下3萬8211隻的紀錄，吸引許多鄉親熱心參與活動，顯示民眾對生態維護認知深化，也謝謝文德國小提供良好場地。

彰化縣政府農業處發布資料表示，每年春分前後，大批「南路鷹」灰面鵟鷹從南台灣陸續過境彰化八卦山脈，準備返回東北繁殖，大量南路鷹乘氣流盤旋山脈上空景象壯觀，鷹群急速起落形成「鷹柱」更是難得一見，而八卦山生物多樣性豐富，如穿山甲、赤腹松鼠、白鼻心、紫斑蝶等，歡迎全國鄉親探訪八卦山。（編輯：唐聲揚）1110319