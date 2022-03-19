分科測驗擬加考國英數乙 國教盟籲112學年就加

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國教行動聯盟19日舉行記者會，理事長陳鐵虎（右）會中表示，分科測驗的前身指考本就有國、英、數乙，現在只是要「恢復」，應不受提前3年公告限制，112學年度就可加考。中央社記者陳至中攝 111年3月19日

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（中央社記者陳至中台北19日電）教育部長潘文忠日前表示，大學分科測驗已確定要加考「數乙」，實施時程待定，也考慮再加考國文、英文。國教行動聯盟今天召開記者會，呼籲112學年度就加考。

潘文忠17日在立法院接受媒體聯訪表示，大學招聯會已確定分科測驗要加考「數乙」，時程要等今年大學考招告一段落後再做討論，國文、英文加考也可深入討論，但應讓考生高中入學時，就知道3年後的考招制度。

國教行動聯盟今天召開記者會，認為分科測驗不考國、英、數乙，使分發入學不得不沿用學測成績，考差的學生失去第2次機會，壓力倍增。

國教盟理事長陳鐵虎表示，分科測驗的前身指考本來就有國、英、數乙，現在只是要「恢復」，應不受提前3年公告的限制，明年（112學年度）就可加考。

出席記者會的台中女中學生陳惠平表示，分科測驗沒考數乙，對考糟的社會組學生非常不利，很多同學甚至想跳過7月的分科測驗，直接明年重考。她強調沒有否定108課綱，但希望考招配套更進步。

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111學年起，前身是指定科目考試（指考）的分科測驗，考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民7科，相較於指考，少了國文、英文、數乙3科，減輕學生負擔。但因許多大學商管校系沒有數乙可採，改採難度更高的學測數A、分科數甲，影響一類組考生的權益，因而外界有加考數乙的聲浪。

對於國教盟今天記者會的訴求，截至今天下午5時，教育部暫無新的回應。（編輯：陳政偉）1110319