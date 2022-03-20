烏俄戰爭未歇 教會為烏克蘭祈禱

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（中央社記者余曉涵台北20日電）烏俄戰事造成不少死傷，教會組織今天發起祈禱會。前副總統陳建仁表示，站在維護自由民主的立場，希望俄羅斯可以趕快撤兵，讓烏克蘭人民重新享受自由民主、和平及繁榮的生活。

烏俄戰爭未歇，為了替烏克蘭和平祈禱，以及追思戰火烈士與無辜受難者，台灣教會合作協會今天晚間與濟南長老教會等共同舉辦為烏克蘭祈禱會，現場吸引不少民眾參與為烏克蘭祈禱。

前副總統陳建仁與夫人羅鳳蘋今晚共同參與祈禱會，陳建仁表示，俄羅斯入侵烏克蘭，站在維護自由民主的立場，希望俄羅斯能夠儘快撤兵，讓烏克蘭人民重新享受到自由民主。陳建仁也祈求天主保佑烏克蘭。

陳建仁表示，他相信台灣人民都有同樣期望，希望烏克蘭早日得到和平，人民都能活在平安喜樂中，也謝謝各宗教團體舉辦祈禱會，讓他們可以藉由祈禱，讓烏克蘭早日獲得和平。

陳建仁強調，台灣自己有維護自由民主的決心，相信烏克蘭人民也給台灣一個很好的見證，人權一定會獲得最後勝利。

在台灣的烏克蘭人鄭莎莎說，感謝台灣人支持烏克蘭，很多外國人都知道台灣人很熱情，但她現在真正可以看到台灣人的大愛，希望大家可以持續下去，任何幫助烏克蘭的行動都有用。

來自基輔的在台烏克蘭人Mykhalo Dvoynenko透過翻譯表示，他到現在還不敢相信俄羅斯入侵烏克蘭是真的。

他表示，烏克蘭從來沒有攻擊過其他國家，俄羅斯則不只攻擊烏克蘭，他相信這將是最後一次的侵略，因為全世界都跟烏克蘭站在一起。（編輯：張雅淨）1110320