大學申請入學約5.5萬名額 24日受理報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）111學年度大學「申請入學」管道共68所大學參與招生，計2195個系組，提供5萬5810個名額，3月24日起受理報名， 每名考生申請志願限填6校系。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，大學申請入學管道報名方式分為高中集體報名及考生個別報名，考生須擇一辦理；繳費期間為3月23日至25日下午5時，3月24日至25日（每天上午9時至晚間9時）受理報名。

111學年度大學申請入學管道共68所大學參與招生，招生總名額為5萬5810個（含願景組123個），考生申請志願限填6校系，每個校系報名費為新台幣100元，低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生報名費減免60%。

甄選委員會提醒，111學年度起學科能力測驗數學考科分為數學A與數學B，申請入學校系如同時將數A、數B設為檢定科目，考生僅需通過其中1科的檢定標準即可報名，今年同時將數A、數B設為檢定科目的校系共有66校系。

申請入學報名截止後，甄選委員會將依據報名考生的學測、英聽、術科考試成績，進行第1階段篩選，預計3月31日上午9時公告篩選結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

甄選委員會表示，如有個案考生受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法參加第2階段甄試且符合適用應變機制條件，或大學校系因疫情影響且無備援試場而無法辦理甄試時，將啟動應變機制（醫學系、牙醫系、中醫系不受疫情影響如期辦理）。

各大學校系啟用應變機制的條件、應變機制調整甄試項目及占分比例的應變方案，將於3月21日起公告於甄選委員會申請入學網頁「防疫應變專區」。（編輯：卞金峰）1110321