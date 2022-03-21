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鋒面加東北季風 22日全台有雨北台灣高溫僅20度

2022/3/21 17:39
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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局表示，今天深夜至明天鋒面接近，隨後東北季風增強，中部以北上半天易有雷雨，午後隨著華南雲雨區東移，轉為全台有雨的天氣；明天北台灣高溫不超過攝氏20度，低溫約16至18度。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，目前南台灣在恆春半島、台東地區有局部持續降雨，主要是風向加上熱對流所引起；預計鋒面今天深夜起至明天上午接近、通過，東北季風緊接著影響，因此中部以北上半天易有雷雨。

陳伊秀指出，明天下午東北季風持續，加上華南雲雨區東移，為全台有雨的天氣，中部以北降雨持續，南台灣間歇性短暫雨，預估影響至23日；另外提醒明天中部以北可能有較大雨勢發生。

陳伊秀提到，24日雖然仍是全天有雨，但雨勢稍緩，25日東北季風減弱、水氣減少，算是降雨的空檔；預計26日另一波鋒面接近，27、28日鋒面通過加上東北季風影響，再轉為全台有雨的情況；目前觀察28日仍有華南雲雨區東移，可能仍有持續性降雨。

溫度方面，陳伊秀說，今天北台灣高溫約28度，明天起北台灣轉涼，高溫約19至22度，愈晚愈涼，預計明天夜間至23日清晨低溫約16至18度；中南部高溫稍降2、3度，低溫約在20至22度。

陳伊秀表示，24日雨勢減緩，高溫跟著回升至24至26度，預計25日北台灣高溫又會回到約28度，但26、27日之後受鋒面及東北季風影響，氣溫會再下降。

陳伊秀提醒，明天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區也有局部霧或低雲影響能見度；另外，預估23日基隆北海岸、宜花東地區可能有長浪，請民眾特別注意。（編輯：唐聲揚）1110321

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