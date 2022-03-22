清明連假掃墓出遊恐塞爆 公共運輸多重優惠

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（中央社記者余曉涵台北22日電）清明連假即將到來，預估將有大量出遊及掃墓人潮。公路總局今天表示，為了鼓勵旅客搭乘大眾運輸工具，清明連假實施國道客運85折、「在地有腳租賃優惠」等措施。

交通部公路總局今天發布新聞稿表示，預估清明連假從4月1日起就開始出現返鄉人潮，針對返鄉、出遊或掃墓的中長程旅運需求，已要求各業者籌備足夠運能以因應民眾連假期間搭乘公路客運的需求，並落實車輛安全整備及防疫清潔消毒作業。

為了鼓勵旅客多搭乘大眾運輸，公路總局指出，4月1日凌晨0時起至4月6日凌晨0時，實施84條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘46條台灣好行路線享半價優惠。

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除此之外，公路總局表示，針對東部地區推出2項優惠供旅客擇一使用，「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵新台幣200元、機車者折抵100元）；持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠。

另外，公路總局指出，台北往返花蓮的3條客運路線業者也在清明連假期間提供來回400元優惠票價。（編輯：陳仁華）1110322