聲音照相上路1年開罰1216件 新北353件最多

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（中央社記者張雄風台北22日電）環保署今天表示，聲音照相上路1年多，全台共設有86套設備，已告發開罰1216件，以新北市353件最多；預計116年全台設備數將增至306套，設於民眾陳情、行車噪音熱點。

行政院環境保護署舉辦「科技執法聲音照相一週年成果」記者會。聲音照相執法自110年元旦起實施，截至今年1月底，全台共有86套設備，直接開罰告發計1216件、通知到檢5114件；全台訴願共30件，僅2件經訴願撤銷。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕表示，2件撤銷案件，其中之一是警告標示牌距離儀器不到100公尺；第2件是看錯車牌，隨後重新發函裁處。

環保署統計，聲音照相執行1年以來，以新北市布點19處、開罰353件居全台之冠；台中市轄區聲音照相警告標示共333處，為全台分布最廣；台南市聲音照相專攻172線、175線強力查緝，累計告發109件。

另外，台北市在110年與109年相比，民眾陳情案件數下降42%，為全台最高；彰化縣平均一套設備可告發50輛次，為全台成案數最高；苗栗縣除取締噪音車超標外同時比對改裝車輛排氣檢驗，噪音與污染一次掌握。

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蔡孟裕指出，目前正在與環境檢驗所合作精進研發多車源辨識技術，在2輛車以上通過時能更精確指出噪音超標的車輛；另外也在嘗試延長每次校正的時間，希望能由現在的3天延至1週，而不減其精準度。

蔡孟裕提到，聲音照相上路以來，近9成民眾表達支持；目前經各地方政府依民眾陳情、行車噪音熱點等統計，規劃預計116年全國整體聲音照相需求為306套，未來將會由中央及地方分階段補足。（編輯：管中維）1110322