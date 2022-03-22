勞動部：43%勞工贊成開放勞退自選投資標的

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）新制勞退是否開放勞工自選投資標的，勞動部官方調查顯示，有4成3勞工贊成勞退自選，主因希望自己為退休金選擇投資標的，但當中也有7成勞工要看自選標的才決定是否參與自提。

為了瞭解勞工對於自願提繳的退休金開放自行選擇投資標的意見及看法，勞動部在去年11月進行「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」，以去年5月底參加勞工退休金條例退休金制度者，包含雇提或自提者作為受訪勞工，總計回收電話訪問有效樣本為5068份。

勞動部勞動福祉及退休司司長謝倩蒨今天公布調查結果，顯示有15.9%的勞工有自願提繳退休金，理由以「為了自己的退休生活預作準備」占12.7%最多，而有84.1%的勞工沒有自願提繳退休金，沒有提繳的原因，以「薪水不夠用，所以沒有提繳」占25.7%、「自己可以到市場上投資累積退休金」占24.3%、「單純不想提繳」占24.1%。

至於是否贊成開放自選投資，有43.4%的勞工贊成開放自選投資，贊成的原因，以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」占31.2%最高，認為「開放自選可以增加收益」占21.3%、認為「我具有投資理財觀念，願意承擔投資風險」占19.3%。

另外，有37.6%勞工對開放自選投資沒有想法，不贊成者則占19%，以「我不擅長投資理財」、「我沒有時間處理」分別占7.8%，認為「政府本應負責替勞工投資運用」6.7%，認為「政府沒有提供保證收益、需要自負盈虧」占6.2%等。

進一步對贊成開放自選投資的勞工進行調查，謝倩蒨說，調查顯示，選擇「由勞工自行在市場選擇標的」占48.7%，選擇「由政府提供投資組合」占40.4%；此外，調查贊成開放自選投資的勞工參加自選投資的意願，選擇「日後會參加自選投資」者占9.3%，「看自選投資標的內容後決定者」占72.9%，目前沒有想法占14.2%。

根據勞動部數據，截至今年1月，新制勞退自提人數約為85萬人，占全部勞工比例為11.78%，而有勞退自提勞工的平均薪資為新台幣6萬2980元。

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謝倩蒨說，勞工退休金目的是為保障勞工老年經濟生活，勞動部仍會以安全、穩健為優先考量，後續會持續蒐集各界意見及觀察勞工意向，並進一步瞭解自願提繳退休金勞工的想法，同時聽取相關部會、專家學者意見，以尋求共識。

謝倩蒨也提到，今年預計舉辦26場次宣導會宣導勞工退休金制度，加強宣導自提的好處，盼能提升自願提繳退休金勞工人數，也會結合金管會辦理退休金融理財教育課程，加強勞工對退休理財金融知識認知等。（編輯：陳政偉）1110322