動保團體指未妥善照顧長頸鹿 六福村：不實指控

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（中央社記者郭宣彣、余曉涵新竹縣23日電）動保團體日前質疑六福村動物園對長頸鹿沒有妥善照顧，導致10年養死8隻。六福村今天發布聲明表示，對照顧長頸鹿多項的質疑都是不實指控，將尋求法律途徑究責。

台灣動物平權促進會、關懷生命協會及鳥語獸躍22日召開「10年死8隻！反對六福村再引進長頸鹿送死」記者會，質疑六福村動物園10年內養死8隻長頸鹿，多不到10歲，遠低於平均壽命27歲，且有多項照顧不周的問題。

對此，六福旅遊集團的六福村今天發出聲明表示，多項對照顧長頸鹿的質疑為不實指控，包含長頸鹿有嚴重的捻轉胃蟲問題，須靠吃抗生素保命、長頸鹿無近親交配問題、長頸鹿解剖體內沒有發現塑膠袋。

六福村說，其中捻轉胃蟲為常見於反芻獸消化道內寄生蟲，在國際間屬常見疾病，且捻轉胃蟲主要存在於地面草地，藉由糞口傳染，長頸鹿為食葉動物，非食草性動物，較少進食地面草地，但由於長頸鹿布丁妹個體習慣，對草地興趣較高，因此感染性增高。

六福村說，園區對此也參考國外研究，治療團隊亦提供更嚴謹的防治，透過糞便的觀察，訂定縝密的驅蟲計劃，不論是在環境的改善、照顧、營養、醫療紀錄都下足苦心，讓捻轉胃蟲問題在2年內獲得一定程度控制，長頸鹿布丁妹最終病逝令人遺憾，但死因並非控訴中所指受寄生蟲感染導致。

六福村表示，國內各動物園、水族館的立案及展演，完全遵守中華民國政府所頒布法令規範，如法令有調整或變更，業者絕對會依循法令執行。

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六福村強調，特定組織以記者會形式不斷要求台灣動物園業者禁止引進動物，以及會中提及馬戲團體驗及動物墳場等說法，針對記者會中不實指控、汙衊及損害聲譽行為，將尋求法律途徑究責。

六福村表示，去年9月向農委會林務局提出引進長頸鹿的評估申請，秉持著依法、適法、合法，引進方式符合「瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）」，日前已針對長頸鹿的照養與醫療精進計畫已提交至農委會林務局，此期間並針對動物場域、福利、疾病預防做了精進與改善，希望在吸取過去經驗後，打造更好的環境，展現動物園的價值。（編輯：陳政偉）1110323