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台鐵工會擬5/1集體休假 交通部長再呼籲請三思

2022/3/24 10:22（3/24 10:36 更新）
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台灣鐵路工會不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通，23日通過決議，若沒有收到善意回應，5月1日將會依法集體休假。圖為台鐵工會23日號召千人上街抗議。（中央社檔案照片）
台灣鐵路工會不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通，23日通過決議，若沒有收到善意回應，5月1日將會依法集體休假。圖為台鐵工會23日號召千人上街抗議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台灣鐵路工會不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通，昨天通過決議，若沒有收到善意回應，5月1日將會依法集體休假。交通部長王國材今天再次呼籲，請台鐵工會三思。

王國材今天參加「台灣鐵路管理局體制改革」公聽會，公聽會前接受媒體聯訪時，針對台鐵工會可能在5月1日勞動節以不加班方式集體休假，王國材說，旅客長期支持台鐵，盼台鐵工會一定要三思。

王國材說，台鐵公司化是為了台鐵百年發展的一個改變，期待大家用理性方式討論。

王國材隨後在公聽會中也說，台鐵公司化20年前就提出，當時有一個條件就是要與工會協商再將草案送出交通部，但後來卻一直未出交通部，所以這次他就未採用民國92年時的模式，否則會再拖10年，但他仍到基層去溝通。

針對台鐵工會質疑公司化時資產為何無法全部留在台鐵，王國材說，公司化過程要考量台鐵與政府權益，目前透過鐵路法修正，鬆綁國有產財法及都市計畫法，台鐵未來會有土地開發收入，以正向循環方式創造營收，且以後台鐵在觀光鐵路有票價自主權。

王國材表示，公司化是一個改變台鐵體質的機會，他拜託台鐵工會，如果92年公司化的做法一直無法推動，是否要回應社會的期待，他希望大家能同心，讓百年台鐵下一個階段更好。

根據交通部在公聽會提出的書面報告，台鐵歷經107年1021普悠瑪事故及110年0402太魯閣號事故，社會大眾迫切期待台鐵能夠澈底改變提升安全，台鐵轉型勢在必行。（編輯：方沛清）1110324

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